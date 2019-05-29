А. Зверев: ищу девушку, но фраза «Привет, я Саша Зверев» не помогает
Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что не состоит сейчас в отношениях. Ранее ему приписывали роман с бывшей теннисисткой из России Ольгой Шариповой.
«Сейчас у меня нет девушки. Ищу ли я её? Конечно! Какой-то универсальной фразы для знакомств у меня нет. «Привет, я Саша Зверев» не помогает», — цитирует Зверева-младшего официальный сайт Открытого чемпионата Франции.
Напомним, теннисист пробился во второй раунд грунтового мэйджора, в тяжелейшем пятисетовом поединке обыграв австралийца Джона Миллмана со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3.
Во втором круге соревнований соперником пятой ракетки мира станет представитель Швеции Микаэль Имер. Немец заявил, что лучше знает родного брата Микаэля, чем его самого.
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