Федерер вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер в матче второго круга Открытого чемпионата Франции оказался сильнее немца Оскара Отте со счётом 6:4, 6:3, 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Федерер 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету немецкого теннисиста 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.



Соперником Федерера по третьему кругу станет Каспер Рууд из Норвегии, обыгравший 29-го сеяного соревнований итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:4, 7:5, 6:3.



Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэдь Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.