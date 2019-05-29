Федерер вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер в матче второго круга Открытого чемпионата Франции оказался сильнее немца Оскара Отте со счётом 6:4, 6:3, 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Федерер 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету немецкого теннисиста 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.
Соперником Федерера по третьему кругу станет Каспер Рууд из Норвегии, обыгравший 29-го сеяного соревнований итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:4, 7:5, 6:3.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэдь Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
- 29 мая 2019
-
19:24
-
19:01
-
18:31
-
17:42
-
17:34
-
16:19
-
16:06
-
15:48
-
15:02
-
14:56
-
14:47
-
14:45
-
14:29
-
14:17
-
13:32
-
13:26
-
12:25
-
11:38
-
10:56
-
10:37
-
10:28
-
10:12
-
09:57
-
09:34
-
09:26
-
09:16
-
00:46
-
00:32
-
00:16
-
00:16
- 28 мая 2019
-
23:47
-
22:15
-
22:05
-
20:41
-
20:05