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Федерер вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Федерер вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер в матче второго круга Открытого чемпионата Франции оказался сильнее немца Оскара Отте со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Федерер 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету немецкого теннисиста 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

Соперником Федерера по третьему кругу станет Каспер Рууд из Норвегии, обыгравший 29-го сеяного соревнований итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:4, 7:5, 6:3.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэдь Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

29 мая 2019 года, среда. 17:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Оскар Отте
144
Германия
Оскар Отте
О. Отте
0 : 3
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
4 3 4    
6 6 6    
               
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