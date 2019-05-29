Вторая за день сеяная теннисистка снялась с «Ролан Гаррос»

18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 22-м номером, снялась с соревнований из-за травмы плеча. Спортсменка надеется восстановиться к началу травяного сезона, говорится в сообщении женской теннисной ассоциации (WTA).



Соперницей Андрееску по второму кругу должна была стать американка Софья Кенин. Теперь же 20-летняя представительница США проходит в третий круг Открытого чемпионата Франции без борьбы. Соперницей Кенин может стать её соотечественница Серена Уильямс (10), если переиграет японку Куруми Нару.



Ранее от продолжения борьбы на «Ролан Гаррос» отказалась четвёртая ракетка мира Кики Бертенс из Нидерландов. В ходе матча с Викторией Кужмовой из Словакии у голландки начались судороги, не позволившие ей доиграть поединок до конца.