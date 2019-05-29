Шаповалов: я учился играть на грунте по видеозаписям матчей Рафаэля Надаля

20-летний канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 20-м номером рассказал, как происходило его знакомство с грунтовым покрытием.
«Когда вы живёте в Канаде, то знаете, как играть на траве, поскольку проводите матчи на этом покрытии. Но, например, о грунте я знал мало. Это покрытие меня заинтриговало. Я потратил много времени на просмотр видеозаписей матчей с участием Рафаэля Надаля, чтобы научиться играть на грунте», — приводит слова канадца Tennis World USA.
«Ролан Гаррос» — 2019 сложился для Шаповалова крайне неудачно. Ещё до старта турнира канадского теннисиста обокрали в одной из парижских гостиниц. Шаповалов обвинил охрану в бездействии. А на Открытом чемпионате Франции канадец завершил выступление уже в первом круге, проиграв Яну-Леннарду Штруффу из Германии — 6:7, 3:6, 4:6.
- 29 мая 2019
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