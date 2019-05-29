Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Димитров и Чилич провели самый длинный матч на «Ролан Гаррос» — 2019

Димитров и Чилич провели самый длинный матч на «Ролан Гаррос» — 2019
Теннис / Roland Garros 2019 0

Болгарский теннисист Григор Димитров в матче второго круга Открытого чемпионата Франции в пятисетовом поединке одолел посеянного под 11-м номером хорвата Марина Чилича — 6:7 (3:7), 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3. Болгарин сократил отставание по показателю личных встреч — 2-4.

Продолжительность поединка составила 4 часа 28 минут. Это самый длинный матч в нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос». Димитров 15 раз подал навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Чилича 13 эйсов, 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем круге Димитров сыграет с 24-м сеяным соревнований — швейцарцем Стэном Вавринкой, победившим чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:1, 6:4, 6:0.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

29 мая 2019 года, среда. 16:50 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Григор Димитров
46
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
3 : 2
Марин Чилич
13
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
1 2 3 4 5
               
6 3 6 4 7 7 6
7 7 4 6 6 2 3
               
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент