Димитров и Чилич провели самый длинный матч на «Ролан Гаррос» — 2019

Болгарский теннисист Григор Димитров в матче второго круга Открытого чемпионата Франции в пятисетовом поединке одолел посеянного под 11-м номером хорвата Марина Чилича — 6:7 (3:7), 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3. Болгарин сократил отставание по показателю личных встреч — 2-4.
Продолжительность поединка составила 4 часа 28 минут. Это самый длинный матч в нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос». Димитров 15 раз подал навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Чилича 13 эйсов, 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
В третьем круге Димитров сыграет с 24-м сеяным соревнований — швейцарцем Стэном Вавринкой, победившим чилийца Кристьяна Гарина со счётом 6:1, 6:4, 6:0.
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
- 29 мая 2019
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