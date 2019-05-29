Экс пятая ракетка мира завершила профессиональную карьеру

32-летняя чешская теннисистка Люси Шафаржова, занимавшая пятую строчку мирового рейтинга, завершила карьеру после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Вместе с Доминикой Цибулковой из Словакии она уступила американке Софье Кенин и немке Андреа Петкович со счётом 4:6, 0:6.
Теннисистка планировала завершить карьеру ещё несколько недель назад после поражения на домашнем турнире в Праге (Чехия), но передумала и решила выступить на «Ролан Гаррос», но только в паре.
За свою профессиональную карьеру Шафаржова выиграла пять турниров «Большого шлема» в парном разряде, пять раз становилась победительницей Кубка Федерации. Она является бронзовым призёром Олимпиады 2016 года и чемпионкой семи турниров WTA в одиночном разряде.
- 29 мая 2019
-
22:37
-
22:08
-
21:54
-
21:29
-
20:57
-
20:41
-
20:25
-
19:50
-
19:24
-
19:01
-
18:31
-
17:42
-
17:34
-
16:19
-
16:06
-
15:48
-
15:02
-
14:56
-
14:47
-
14:45
-
14:29
-
14:17
-
13:32
-
13:26
-
12:25
-
11:38
-
10:56
-
10:37
-
10:28
-
10:12
-
09:57
-
09:34
-
09:26
-
09:16
-
00:46