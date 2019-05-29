Экс пятая ракетка мира завершила профессиональную карьеру

32-летняя чешская теннисистка Люси Шафаржова, занимавшая пятую строчку мирового рейтинга, завершила карьеру после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Вместе с Доминикой Цибулковой из Словакии она уступила американке Софье Кенин и немке Андреа Петкович со счётом 4:6, 0:6.



Теннисистка планировала завершить карьеру ещё несколько недель назад после поражения на домашнем турнире в Праге (Чехия), но передумала и решила выступить на «Ролан Гаррос», но только в паре.



За свою профессиональную карьеру Шафаржова выиграла пять турниров «Большого шлема» в парном разряде, пять раз становилась победительницей Кубка Федерации. Она является бронзовым призёром Олимпиады 2016 года и чемпионкой семи турниров WTA в одиночном разряде.