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Экс пятая ракетка мира завершила профессиональную карьеру

Экс пятая ракетка мира завершила профессиональную карьеру
Теннис / Roland Garros 2019 0

32-летняя чешская теннисистка Люси Шафаржова, занимавшая пятую строчку мирового рейтинга, завершила карьеру после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Вместе с Доминикой Цибулковой из Словакии она уступила американке Софье Кенин и немке Андреа Петкович со счётом 4:6, 0:6.

Теннисистка планировала завершить карьеру ещё несколько недель назад после поражения на домашнем турнире в Праге (Чехия), но передумала и решила выступить на «Ролан Гаррос», но только в паре.

За свою профессиональную карьеру Шафаржова выиграла пять турниров «Большого шлема» в парном разряде, пять раз становилась победительницей Кубка Федерации. Она является бронзовым призёром Олимпиады 2016 года и чемпионкой семи турниров WTA в одиночном разряде.

29 мая 2019 года, среда. 17:00 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
Матч окончен
Софья Кенин
США
Софья Кенин
Андреа Петкович
Германия
Андреа Петкович
С. Кенин А. Петкович
2 : 0
Доминика Цибулкова
Словакия
Доминика Цибулкова
Люси Шафаржова
Чехия
Люси Шафаржова
Д. Цибулкова Л. Шафаржова
1 2 3
           
6 6  
4 0  
           
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