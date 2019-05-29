Вавринка помог потерявшемуся на трибуне мальчику найти отца

Экс третья ракетка планеты швейцарец Стэн Вавринка (24) после победы во втором круге Открытого чемпионата Франции над чилийцем Кристьяном Гарином со счётом 6:1, 6:4, 6:0 подошёл к трибуне, чтобы сфотографироваться с фанатами и раздать автографы.
Собралась довольно внушительная толпа, под напором которой один юный болельщик был вытолкнут на несколько метров от своего места. Пока остальные фанаты фотографировались со швейцарцем, мальчик плакал в первом ряду.
Вавринка это заметил. Он поднял мальчика и вытащил его на корт. Вавринка утешил юного болельщика, поболтал с ним и похлопал его по животу. Затем швейцарец узнал, где сидит отец мальчика, и с помощью охранника отвёл его обратно в безопасное место на трибунах.
«Я старался помочь ему чувствовать себя лучше, дал ему полотенце и попытался найти его отца», — приводит слова Вавринки ATP.
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