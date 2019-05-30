Гёргес объявила имя нового тренера, который моложе её на три года

30-летняя немецкая теннисистка Юлия Гёргес, занимающая 18-ю строчку рейтинга WTA, назвала имя нового наставника, который заменит Михаэля Гессерера на этом посту. Им стал немец Себастьян Сашс, который на три года моложе Гёргес.



«Хочу поблагодарить Михаэля за проделанную им работу на протяжение трёх с половиной лет. У нас вышел очень успешный союз, и моя игра за это время изменилась в позитивную сторону. Сейчас пришло время выбрать новый путь и сделать следующий шаг вперёд. Себастьян Сашс станет моим новым тренером, и я с нетерпением жду, что из этого выйдет», — написала теннисистка в своём «твиттере».



Гёргес является семикратной победительницей турниров серии WTA. В нынешнем сезоне ей покорились соревнования в Окленде (Новая Зеландия), в финале которых она обыграла канадку Бьянку Андрееску со счётом 2:6, 7:5, 6:1.