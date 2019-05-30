Победы Плишковой, Стивенс и Конты – в видеообзоре второго круга «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, вышла в третий круг, обыграв словачку Кристину Кучову со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут. За выход в четвёртый круг Плишкова поспорит с хорваткой Петрой Мартич (31).
Полтора часа понадобилось для выхода в следующий круг седьмой сеяной турнира американке Слоан Стивенс. Она переиграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 7:6 (7:3) и встретится с Полоной Херцог из Словении.
Экс четвёртая ракетка мира Йоханна Конта также сыграет в третьем круге. 26-я сеяная соревнований не без труда справилась с Лорен Дэвис из США – 6:3, 1:6, 6:3. Соперницей британки станет Виктория Кужмова из Словакии.
Посмотреть видеообзор матчей второго круга «Ролан Гаррос» можно на «Чемпионате».
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