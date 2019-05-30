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Текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Азаренко на «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Азаренко на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Сегодня, 30 мая, состоится матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют японка Наоми Осака, посеянная под первым номером, и представительница Беларуси Виктория Азаренко. Начало поединка запланировано на 12:00 мск.

Наоми и Виктория ранее встречались дважды. На Australian Open 2016 года Азаренко разгромила Осаку со счётом 6:1, 6:1. На турнире в Риме в 2018 году сильнее оказалась японка — 6:0, 6:3.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Азаренко на «Ролан Гаррос».

Победительница этого матча за выход в четвёртый круг поспорит либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с Марией Саккари (29) из Греции.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

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