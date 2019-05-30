Бывшая пятая ракетка мира: после поражения от Шараповой мне было очень больно

Бывшая пятая ракетка мира чешка Люси Шафаржова, объявившая о завершении карьеры, рассказала о матчах, которые ей запомнились больше всего.
«Конечно, я запомню финал „Ролан Гаррос“ с Сереной, а также все наши титулы «Большого шлема» в дуэте с Бетани Маттек-Сэндс. Особенными я считаю и победы в Кубке Федерации. Это единственные командные соревнования, и одержать победу дома — это нечто потрясающее. Также назову Олимпиаду — это особая атмосфера. Завоевание олимпийской медали навсегда останется невероятным воспоминанием для меня.
Но было и немало матчей не такого большого калибра, в которых я поначалу уступала, но в итоге вырывала победу. Я помню нашу игру с Марией Шараповой в Штутгарте. Я проиграла, проведя на корте 3 часа 20 минут. Мне было очень больно. Таких матчей тоже было немало. Я навсегда запомню все эти моменты, потому что смогла извлечь опыт и достигла того, о чём мечтала", — цитирует Шафаржову официальный сайт тура.
За свою профессиональную карьеру Шафаржова, занимавшая пятую строчку мирового рейтинга, выиграла пять турниров «Большого шлема» в парном разряде, пять раз становилась победительницей Кубка Федерации. Она является бронзовым призёром Олимпиады 2016 года и чемпионкой семи турниров WTA в одиночном разряде.
- 30 мая 2019
-
10:41
-
10:25
-
09:41
-
09:28
-
08:44
-
00:47
-
00:20
-
00:04
- 29 мая 2019
-
23:34
-
23:16
-
22:37
-
22:08
-
21:54
-
21:29
-
20:57
-
20:41
-
20:25
-
19:50
-
19:24
-
19:01
-
18:31
-
17:42
-
17:34
-
16:19
-
16:06
-
15:48
-
15:02
-
14:56
-
14:47
-
14:45
-
14:29
-
14:17
-
13:32
-
13:26
-
12:25