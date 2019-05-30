Циципас — о победе во втором круге «Ролан Гаррос»: мне помог туалетный перерыв
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда он оказался сильнее представителя Боливии Уго Дельена — 4:6, 6:0, 6:3, 7:5.
«Проиграв первый сет, я стал думать, что же пошло не так. Мне помог туалетный перерыв. Я вернулся на корт более готовым к борьбе в психологическом плане. Я понимал, в какой ситуации нахожусь. Когда я настроился должным образом, у меня всё стало получаться.
Выигрыш второго сета со счётом 6:0 придал мне уверенности. Конечно, соперник не сдался. Он отчаянно сражался, но я оказался сильнее", — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP-тура.
Следующим соперником Стефаноса будет серб Филип Краинович.
Циципас добыл волевую победу над 86-й ракеткой мира во 2-м круге «Ролан Гаррос»
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