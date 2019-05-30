Циципас — о победе во втором круге «Ролан Гаррос»: мне помог туалетный перерыв

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда он оказался сильнее представителя Боливии Уго Дельена — 4:6, 6:0, 6:3, 7:5.

«Проиграв первый сет, я стал думать, что же пошло не так. Мне помог туалетный перерыв. Я вернулся на корт более готовым к борьбе в психологическом плане. Я понимал, в какой ситуации нахожусь. Когда я настроился должным образом, у меня всё стало получаться.

Выигрыш второго сета со счётом 6:0 придал мне уверенности. Конечно, соперник не сдался. Он отчаянно сражался, но я оказался сильнее", — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP-тура.

Следующим соперником Стефаноса будет серб Филип Краинович.