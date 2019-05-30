Свитолина рассказала, почему оплатила операцию 16-летней теннисистки

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение выделить € 12 тыс. на операцию 16-летней соотечественницы Дарьи Лопатецкой.

«О том, что Даше нужна помощь, я узнала в Интернете. У меня даже не было ни минуты раздумий, я позвонила по номеру, который там был указан. Я позвонила и обговорила всё с её сестрой. У меня не было никаких сомнений, что нужно помочь девочке, которая, во-первых, представляет Украину, во-вторых, перспективная теннисистка, в-третьих, нуждается в срочной операции.



Сестра рассказала, что операцию нужно делать вне очереди, поэтому перевод нужно делать срочно. Я сразу же среагировала, для меня это такой поступок, который я могу сделать, у меня есть такая возможность. Хочется, чтобы наш украинский теннис держался на высоком уровне. Это был поступок лично от меня, не от фонда, потому что даже родители узнали об этом только по новостям», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».

В конце прошлого года Лопатецкая была самой юной представительницей топ-500 рейтинга WTA.

Свитолина оплатила операцию перспективной украинской теннисистки