Надаль: меня ждёт один из самых трудных матчей 3-го круга за всю карьеру

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Франции с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.

«С Давидом всегда тяжело играть. Он одинаково хорошо выполняет все удары. Он очень быстрый и умеет отправить мяч под невероятным углом. Думаю, это будет один из самых трудных матчей третьего круга за всю мою карьеру. Я сделаю всё возможное, чтобы подготовиться как можно лучше. Мы трижды играли на грунте, и я хорошо помню матч в Мадриде. Это было вечером, и в нескольких геймах второго сета невероятные удары шли один за другим», — приводит слова Надаля «Большой теннис Украины».

Рафаэль Надаль является действующим победителем «Ролан Гаррос».