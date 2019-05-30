Надаль: меня ждёт один из самых трудных матчей 3-го круга за всю карьеру
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Франции с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.
«С Давидом всегда тяжело играть. Он одинаково хорошо выполняет все удары. Он очень быстрый и умеет отправить мяч под невероятным углом. Думаю, это будет один из самых трудных матчей третьего круга за всю мою карьеру. Я сделаю всё возможное, чтобы подготовиться как можно лучше. Мы трижды играли на грунте, и я хорошо помню матч в Мадриде. Это было вечером, и в нескольких геймах второго сета невероятные удары шли один за другим», — приводит слова Надаля «Большой теннис Украины».
Рафаэль Надаль является действующим победителем «Ролан Гаррос».
Надаль: стоило мне немного потерять концентрацию, как сразу начались трудности
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