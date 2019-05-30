Д. Макинрой обратился к Кирьосу, назвавшему «Ролан Гаррос» «отстоем»

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал точку зрения австралийца Ника Кирьоса, назвавшего Открытый чемпионат Франции «отстоем».

«Ник! Грунт — очень сложное покрытие, там много слоёв. Да, это расстраивает! Я написал об этом книгу. Ты не обязан любить его, но должен уважать. Без грунта Надаль был бы вторым величайшим левшой всех времён после меня. Борг потерял бы половину своей легендарности. Гуга был бы рядовым бразильским игроком со странной причёской, а я бы всё ещё посещал психотерапевта.

Ник, я тебя понимаю. Но послушай, перед тем как стереть огромную часть теннисной истории, постарайся для начала сам войти в неё», — приводит слова Макинроя Ubitennis.

Кирьос отказался от участия в «Ролан Гаррос».