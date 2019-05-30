Потапова снялась с «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с Открытого чемпионата Франции в парном разряде из-за травмы. Сегодня, 30 мая, она в дуэте с украинкой Даяной Ястремской должна была сыграть в первом круге с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк и Мэнди Минеллой из Люксембурга.
«К сожалению, я вынуждена сняться с парных соревнований Открытого чемпионата Франции из-за травмы.Это была незабываемая неделя для меня. Спасибо всем, кто поддерживал. Увидимся в 2020 году!» — написала Потапова.
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Потаповой.
В одиночном разряде Потапова проиграла во втором круге чешке Маркете Вондроушовой. Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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