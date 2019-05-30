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Александрова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»

Александрова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.

Екатерина 10 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Россиянка впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

За выход в четвёртый раунд Александрова поспорит с испанкой Алёной Большовой-Задойновой (Q), которая одолела румынку Сорану Кырстю — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.

30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
58
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2 : 1
Саманта Стосур
96
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 2 3
           
3 6 6
6 1 4
           
30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Алёна Большова-Задойнова
137
Испания
Алёна Большова-Задойнова
А. Большова-Задойнова
2 : 0
Сорана Кырстя
84
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
1 2 3
           
7 7 7 7  
6 5 6 3  
           
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