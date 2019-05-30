Александрова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.

Екатерина 10 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Россиянка впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

За выход в четвёртый раунд Александрова поспорит с испанкой Алёной Большовой-Задойновой (Q), которая одолела румынку Сорану Кырстю — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.