Александрова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.
Екатерина 10 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Россиянка впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема».
За выход в четвёртый раунд Александрова поспорит с испанкой Алёной Большовой-Задойновой (Q), которая одолела румынку Сорану Кырстю — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.
30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
58
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2 : 1
96
Саманта Стосур
С. Стосур
|1
|2
|3
|
|3
|6
|6
|
|6
|1
|4
30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
137
Алёна Большова-Задойнова
А. Большова-Задойнова
2 : 0
84
Сорана Кырстя
С. Кырстя
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 5
|6 3
Азаренко проверит первую ракетку на прочность. Матчи 5-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Тим, Зверев, Осака, Халеп, Серена, Азаренко, Соболенко, а также россияне Хачанов, Касаткина, Блинкова сыграют в четверг на РГ.
- 30 мая 2019
-
15:01
-
14:44
-
14:22
-
13:52
-
13:21
-
12:45
-
11:37
-
10:59
-
10:49
-
10:41
-
10:25
-
09:41
-
09:28
-
08:44
-
00:47
-
00:20
-
00:04
- 29 мая 2019
-
23:34
-
23:16
-
22:37
-
22:08
-
21:54
-
21:29
-
20:57
-
20:41
-
20:25
-
19:50
-
19:24
-
19:01
-
18:31
-
17:42
-
17:34
-
16:19
-
16:06
-
15:48
Партнерский контент