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Тим на «Ролан Гаррос» с трудом победил Бублика, ранее выступавшего за Россию

Тим на «Ролан Гаррос» с трудом победил Бублика, ранее выступавшего за Россию
Теннис / Roland Garros 2019 0

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под четвёртым номером, пробился в третий круг, одолев представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Доминик 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника, раньше выступавшего за Россию, 16 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг Тим поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом. Соперник Пабло по матчу второго круга — британец Кайл Эдмунд (28) — отказался от продолжения борьбы пр счёте 6:7 (3:7), 3:6, 1:2.

В прошлогоднем финале «Ролан Гаррос» Тим проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
3 : 1
Александр Бублик
91
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
1 2 3 4 5
               
6 6 7 6 7  
3 7 5 3 5  
               
30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Пабло Куэвас
47
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
3 : 0
Rt
Кайл Эдмунд
30
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3 4 5
               
7 6 2    
6 3 1    
               
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