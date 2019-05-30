Тим на «Ролан Гаррос» с трудом победил Бублика, ранее выступавшего за Россию

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под четвёртым номером, пробился в третий круг, одолев представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Доминик 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника, раньше выступавшего за Россию, 16 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг Тим поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом. Соперник Пабло по матчу второго круга — британец Кайл Эдмунд (28) — отказался от продолжения борьбы пр счёте 6:7 (3:7), 3:6, 1:2.

В прошлогоднем финале «Ролан Гаррос» Тим проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.