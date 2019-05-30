Тим на «Ролан Гаррос» с трудом победил Бублика, ранее выступавшего за Россию
Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под четвёртым номером, пробился в третий круг, одолев представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.
Доминик 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника, раньше выступавшего за Россию, 16 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвёртый круг Тим поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом. Соперник Пабло по матчу второго круга — британец Кайл Эдмунд (28) — отказался от продолжения борьбы пр счёте 6:7 (3:7), 3:6, 1:2.
В прошлогоднем финале «Ролан Гаррос» Тим проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
4
Доминик Тим
Д. Тим
3 : 1
91
Александр Бублик
А. Бублик
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6 7
|6
|7
|
|3
|7 5
|3
|5
30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
47
Пабло Куэвас
П. Куэвас
3 : 0
Rt
30
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|2
|
|6
|3
|1
Азаренко проверит первую ракетку на прочность. Матчи 5-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Тим, Зверев, Осака, Халеп, Серена, Азаренко, Соболенко, а также россияне Хачанов, Касаткина, Блинкова сыграют в четверг на РГ.
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