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Александр Зверев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Александр Зверев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Франции под пятым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Швеции Микаэля Имера, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут.

Александр 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Зверев поспорит с победителем матча Душан Лайович (Сербия, 30) — Эллиот Беншетри (Франция, Q).

«Ролан Гаррос». Мужчины. Второй круг
Леонардо Майер (Аргентина) — Диего Шварцман (Аргентина, 17) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:5.
Сальваторе Карузо (Италия, Q) — Жиль Симон (Франция, 26) — 6:1, 6:2, 6:4.

30 мая 2019 года, четверг. 14:40 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Микаэль Имер
148
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
0 : 3
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3 4 5
               
1 3 6    
6 6 7    
               
30 мая 2019 года, четверг. 13:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Леонардо Майер
68
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
3 : 1
Диего Шварцман
20
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
1 2 3 4 5
               
4 6 6 7  
6 3 4 5  
               
30 мая 2019 года, четверг. 13:30 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Сальваторе Карузо
147
Италия
Сальваторе Карузо
С. Карузо
3 : 0
Жиль Симон
33
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
1 2 4    
               
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