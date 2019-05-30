Александр Зверев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Франции под пятым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Швеции Микаэля Имера, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут.
Александр 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в четвёртый круг Зверев поспорит с победителем матча Душан Лайович (Сербия, 30) — Эллиот Беншетри (Франция, Q).
«Ролан Гаррос». Мужчины. Второй круг
Леонардо Майер (Аргентина) — Диего Шварцман (Аргентина, 17) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:5.
Сальваторе Карузо (Италия, Q) — Жиль Симон (Франция, 26) — 6:1, 6:2, 6:4.
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