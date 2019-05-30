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10 эйсов помогли Серене Уильямс выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

10 эйсов помогли Серене Уильямс выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, вышла в третий круг, обыграв японку Куруми Нару (Q) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Серена 10 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг соревнований Уильямс поспорит с соотечественницей Софьей Кенин.

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг
Катержина Синякова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 29) — 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:3.
Ирина Бегу (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 6:3, 6:4.

30 мая 2019 года, четверг. 16:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
2 : 0
Куруми Нара
238
Япония
Куруми Нара
К. Нара
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
30 мая 2019 года, четверг. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Катержина Синякова
42
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
2 : 1
Мария Саккари
30
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
7 7 6 8 6
6 5 7 10 3
           
30 мая 2019 года, четверг. 14:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Ирина Бегу
116
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
2 : 1
Каролина Мухова
73
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
1 2 3
           
1 6 6
6 3 4
           
С.Уильямс вышла на корт в куртке с надписями «Мать, королева, чемпионка, богиня»
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