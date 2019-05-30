10 эйсов помогли Серене Уильямс выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, вышла в третий круг, обыграв японку Куруми Нару (Q) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Серена 10 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг соревнований Уильямс поспорит с соотечественницей Софьей Кенин.

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг

Катержина Синякова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 29) — 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:3.

Ирина Бегу (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 6:3, 6:4.