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Джокович победил 104-ю ракетку мира во втором круге «Ролан Гаррос»

Джокович победил 104-ю ракетку мира во втором круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Франции под первым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Швейцарии Генри Лааксонена (LL) со счётом 6:1, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Первая ракетка мира 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 104-ю строчку в рейтинге ATP, 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Джокович поспорит с итальянцем Сальваторе Карузо, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

30 мая 2019 года, четверг. 15:20 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Генри Лааксонен
104
Швейцария
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
1 4 3    
               
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