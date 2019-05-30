Джокович победил 104-ю ракетку мира во втором круге «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Франции под первым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Швейцарии Генри Лааксонена (LL) со счётом 6:1, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Первая ракетка мира 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 104-ю строчку в рейтинге ATP, 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Джокович поспорит с итальянцем Сальваторе Карузо, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.