Джокович в 14-й раз подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Победа над представителем Швейцарии Генри Лааксоненом (LL) во втором круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:1, 6:4, 6:3 стала для первой ракетки мира серба Новака Джоковича 23-й подряд на турнирах «Большого шлема».



Теннисист из Сербии выходит в третий круг «Ролан Гаррос» в течение 14 лет. Его соперником по следующему раунду станет пробившийся в основную сетку соревнований через квалификацию итальянец Сальваторе Карузо, который обыграл Жиля Симона из Франции, посеянного на турнире под 26-м номером, со счётом 6:1, 6:2, 6:4.



Новак Джокович четыре раза выходил в финал Открытого чемпионата Франции. Он дважды уступал в решающем поединке испанцу Рафаэлю Надалю и однажды – швейцарцу Стэну Вавринке. Единственную победу на «Ролан Гаррос» Джокович одержал в 2016 году, одолев в финале британца Энди Маррея – 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.

