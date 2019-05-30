Касаткина уступила олимпийской чемпионке Пуиг во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 21-м номером, в матче за выход в третий круг уступила Монике Пуиг из Пуэрто-Рико — 3:6, 1:6. По показателю личных встреч счёт сравнялся – 2-2.



Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету теннисистки из Пуэрто-Рико 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.



За выход в четвёртый круг олимпийская чемпионка игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в одиночном разряде поспорит с Игой Свёнтек из Польши, обыгравшей посеянную под 16-м номером китаянку Ван Цян – 6:3, 6:0.



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.