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Касаткина уступила олимпийской чемпионке Пуиг во втором круге «Ролан Гаррос»

Касаткина уступила олимпийской чемпионке Пуиг во втором круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 21-м номером, в матче за выход в третий круг уступила Монике Пуиг из Пуэрто-Рико — 3:6, 1:6. По показателю личных встреч счёт сравнялся – 2-2.

Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету теннисистки из Пуэрто-Рико 4 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в четвёртый круг олимпийская чемпионка игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в одиночном разряде поспорит с Игой Свёнтек из Польши, обыгравшей посеянную под 16-м номером китаянку Ван Цян – 6:3, 6:0.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

30 мая 2019 года, четверг. 16:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
21
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
0 : 2
Моника Пуиг
59
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
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