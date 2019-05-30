Халеп: Серена Уильямс меня пугала

Третья ракетка планеты румынка Симона Халеп поделилась мнением о шансах на победу американки Серены Уильямс, посеянной на «Ролан Гаррос» под 10-м номером, а также рассказала о своём отношении к ней на старте карьеры.
«Можем ли мы считать Серену Уильямс главным фаворитом, хотя американка уже не является первой ракеткой планеты? Я бы не стала так говорить, поскольку много других теннисисток выступают успешно и выигрывают титулы.
Я думаю, что Серена — лучший игрок в истории и она всё ещё может выиграть турнир «Большого шлема». Но ей тоже нелегко. Ей требуется больше времени, чтобы добиться этого. Когда я была моложе, Серена меня пугала. Но со временем это чувство исчезло», — приводит слова румынки Tennis World USA.
Симона Халеп является действующей победительницей «Ролан Гаррос». В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее американки Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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