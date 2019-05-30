Звонарёва и Александрова одолели Павлюченкову и Севастову в первом круге «РГ»

Российские теннисистки Вера Звонарёва и Екатерина Александрова вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, обыграв свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову и Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Звонарёва и Александрова 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету Павлюченковой и Севастовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
Соперницами россиянок по второму кругу станут Николь Меликар из США и Квета Пешке из Чехии, посеянные на турнире под седьмым номером.
«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Парный разряд
Саманта Стосур (Австралия)/ Чжан Шуай (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия)/ Галина Воскобоева (Казахстан) – 6:3, 6:0.
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