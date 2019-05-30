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Звонарёва и Александрова одолели Павлюченкову и Севастову в первом круге «РГ»

Звонарёва и Александрова одолели Павлюченкову и Севастову в первом круге «РГ»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российские теннисистки Вера Звонарёва и Екатерина Александрова вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, обыграв свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову и Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Звонарёва и Александрова 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету Павлюченковой и Севастовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Соперницами россиянок по второму кругу станут Николь Меликар из США и Квета Пешке из Чехии, посеянные на турнире под седьмым номером.

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Парный разряд

Саманта Стосур (Австралия)/ Чжан Шуай (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия)/ Галина Воскобоева (Казахстан) – 6:3, 6:0.

30 мая 2019 года, четверг. 17:45 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Е. Александрова В. Звонарёва
2 : 0
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Павлюченкова А. Севастова
1 2 3
           
6 7 7  
2 6 5  
           
30 мая 2019 года, четверг. 16:45 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
Матч окончен
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
С. Стосур Ч. Шуай
2 : 0
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Галина Воскобоева
Казахстан
Галина Воскобоева
В. Кудерметова Г. Воскобоева
1 2 3
           
6 6  
3 0  
           
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