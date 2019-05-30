Циципас: Федерер всегда будет моим кумиром
Шестая ракетка планеты грек Стефанос Циципас рассказал о своём отношении к 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру.
«Он всё еще мой кумир и всегда им будет. Он внёс огромный вклад в развитие спорта и продолжает делать многое для тенниса. Это очень вдохновляет меня.
Его карьера невероятна. То, как он играет, какой подход к теннису избирает, поистине уникально. Мало кто может этим похвастаться. Наблюдать за тем, что он делает на теннисном корте, невероятно.
Мои планы? Мне просто нужно играть один матч за другим. Если я составлю план на несколько шагов вперёд, всё может повернуться иначе и пойти другим путем. Так что я не хочу загадывать так далеко», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.
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