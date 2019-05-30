Джокович: хочу обыграть Надаля и Федерера на «Большом шлеме»

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович, вышедший в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв Генри Лааксонена из Швейцарии со счётом 6:1, 6:4, 6:3, поделился знаниями о своём будущем сопернике Сальваторе Карузо из Италии, а также рассказал о задачах на турнир.



«Я мало что знаю о Карузо. Конечно, я, как обычно, проведу домашнюю работу. Буду изучать его, что ему нечего терять в игре со мной. Психическое состояние очень важно. Моя цель на этом этапе карьеры – победа на турнире «Большого шлема». Всё моё внимание направлено на её реализацию.



Раз я до сих пор играю на таком уровне, в этом есть заслуга Рафы Надаля. На протяжении 10 лет мы идём бок о бок друг с другом, постоянно повышая наш уровень игры. Одной из моих самых больших целей всегда было желание обыграть Надаля и Федерера на турнире «Большого шлема», — приводит слова Джоковича Ubitennis.