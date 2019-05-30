25-я сеяная «Ролан Гаррос» во время матча взяла телефон у болельщика

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 25-м номером, отметилась довольно странной выходкой во время матча второго круга «Ролан Гаррос» с немкой Андреа Петкович.



Ведя в третьем сете со счётом 6:5, теннисистка, проходя мимо трибун, увидела лежащий на бортике перед одним из болельщиков телефон. Она взяла его в руки и сделала вид, что кому-то звонит, после чего положила назад.

Причины подобного поступка Шуавей неясны, но он явно не пошёл ей на пользу. После этого теннисистка отдала три гейма подряд и проиграла поединок со счётом 6:4, 3:6, 6:8.



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.