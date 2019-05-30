Серена Уильямс отказалась комментировать фото в инвалидной коляске

Американская теннисистка Серена Уильямс не захотела обсуждать сделанную в парижском Диснейленде фотографию, которую незадолго до старта «Ролан Гаррос» опубликовала бельгийская теннисистка Иселин Бонавентюр. На ней запечатлена Уильямс, сидящая в инвалидной коляске. Бельгийка никак не прокомментивала фото, лишь разместила смайлики, выражающие недоумение.

Фото доступно на странице Бонавентюр в «Твиттере».



«Не собираюсь вдаваться в эту историю. Я играю, и всё в порядке. Как колено? Всё хорошо. У меня был трудный год с тех пор, как я вывихнула лодыжку в Австралии. После этого мне приходилось очень непросто. Некоторые вещи мне даются немного сложнее, чем обычно, но в то же время я знаю, что всё станет лучше», — приводит слова теннисистки Sporting News.