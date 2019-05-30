Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос», проиграв сет со счётом 0:6

Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос», проиграв сет со счётом 0:6
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Франции под десятым номером, в поединке второго круга переиграл француза Грегуара Баррера (WC) со счётом 6:3, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5.

Продолжительность поединка составила 2 часа 45 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету французского теннисиста 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В третьем круге россиянину предстоит сыграть с победителем матча между словаком Мартином Клижаном и французом Люкой Пуи.

Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

30 мая 2019 года, четверг. 18:40 МСК
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
Матч окончен
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3 : 1
Грегуар Баррер
127
Франция
Грегуар Баррер
Г. Баррер
1 2 3 4 5
               
6 7 8 0 7  
3 6 6 6 5  
               
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент