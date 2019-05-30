Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос», проиграв сет со счётом 0:6
Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Франции под десятым номером, в поединке второго круга переиграл француза Грегуара Баррера (WC) со счётом 6:3, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5.
Продолжительность поединка составила 2 часа 45 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету французского теннисиста 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В третьем круге россиянину предстоит сыграть с победителем матча между словаком Мартином Клижаном и французом Люкой Пуи.
Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
- 30 мая 2019
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