Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос», проиграв сет со счётом 0:6

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Франции под десятым номером, в поединке второго круга переиграл француза Грегуара Баррера (WC) со счётом 6:3, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5.



Продолжительность поединка составила 2 часа 45 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету французского теннисиста 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.



В третьем круге россиянину предстоит сыграть с победителем матча между словаком Мартином Клижаном и французом Люкой Пуи.



Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.