Гарсия: я не дотягивала до уровня игры Блинковой

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 24-м номером, прокомментировала сенсационное поражение в поединке второго круга с пробившейся в основную сетку через квалификацию россиянкой Анной Блинковой со счётом 6:1, 4:6, 4:6.



«Что произошло? Ничего не произошло. Она сыграла хороший матч, а у меня сегодня ничего не получилось. Мне не удалось удержать нужный уровень тенниса на протяжение всего поединка. Поэтому выиграла она.



Очень плохой день для меня. Мне не доставало эффективности и интенсивности на корте. Блинкова оказывала на меня давление. Она пыталась атаковать и хорошо пробивала слева, меняя направление полёта мяча, и я не дотягивала до уровня её игры как по интенсивности моих ударов, так и в плане физического состояния», — приводит слова француженки WTA.

