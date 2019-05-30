Халеп в трёх сетах одолела 87-ю ракетку мира во втором круге «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, в напряжённом трёхсетовом поединке второго круга одержала победу над 87-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши – 6:4, 5:7, 6:3. Соперницы ранее не играли друг с другом
Продолжительность поединка составила 2 часа 13 минут. Халеп 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету теннисистки из Польши 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Следующей соперницей румынки станет победительница матча между Александрой Крунич из Сербии и Лесей Цуренко из Украины.
Симона Халеп является действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема». В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
- 30 мая 2019
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