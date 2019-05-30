Американской теннисистке, у которой обнаружили рак, провели успешную операцию

Экс 68-я ракетка мира американка Николь Гиббз поделилась позитивными новостями о ходе восстановления после обнаруженного у неё рака слюнной железы.
«Хорошие новости: хирурги успешно провели операцию по удалению рака. В настоящий момент я вылечилась от рака! Тем не менее мы ожидаем, что периодически он будет возвращаться и придётся вновь с ним бороться. Но если не случится рецидива, то возвращение рака будет несущественным», — написала теннисистка в своём «твиттере».
Американка также отметила, что после операции у неё обнаружили ещё одну болезнь, но она не угрожает жизни спортсменки. Однако успеть восстановиться к Уимблдону, как планировала Гиббс, ей скорее всего не удастся.
Напомним, в начале мая во время осмотра стоматолог нашёл образование во рту теннисистки. Биопсия выявила у спортсменки раковую опухоль.
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