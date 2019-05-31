Джокович: сегодня я впервые в жизни сыграл перед своим сыном

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович, обыгравший во втором круге Открытого чемпионата Франции швейцарца Генри Лааксонена (LL) со счётом 6:1, 6:4, 6:3, рассказал о значимости присутствия на трибуне его четырёхлетнего сына Стефана.
«Это особенный день для меня, так как я впервые в жизни сыграл перед своим сыном. Он проявил невероятное терпение, просидев на трибуне полтора часа. Обычно он не такой терпеливый, когда речь идёт о теннисе», — приводит слова Джоковича Roland Garros.
Помимо сына Стефана сербский теннисист также воспитывает дочь Тару, которая появилась на свет в сентябре 2017 года.
Новак Джокович 14-й год подряд выходит в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с пробившимся в основную сетку соревнований через квалификацию итальянцем Сальваторе Карузо.
- 31 мая 2019
-
00:15
- 30 мая 2019
-
23:52
-
23:32
-
23:12
-
22:42
-
22:20
-
22:08
-
21:40
-
21:29
-
21:11
-
20:45
-
20:24
-
19:47
-
19:29
-
19:05
-
18:51
-
18:26
-
18:07
-
17:48
-
17:33
-
16:56
-
16:39
-
16:32
-
16:15
-
15:01
-
14:44
-
14:22
-
13:52
-
13:21
-
12:45
-
11:37
-
10:59
-
10:49
-
10:41
-
10:25