Джокович: сегодня я впервые в жизни сыграл перед своим сыном

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович, обыгравший во втором круге Открытого чемпионата Франции швейцарца Генри Лааксонена (LL) со счётом 6:1, 6:4, 6:3, рассказал о значимости присутствия на трибуне его четырёхлетнего сына Стефана.



«Это особенный день для меня, так как я впервые в жизни сыграл перед своим сыном. Он проявил невероятное терпение, просидев на трибуне полтора часа. Обычно он не такой терпеливый, когда речь идёт о теннисе», — приводит слова Джоковича Roland Garros.



Помимо сына Стефана сербский теннисист также воспитывает дочь Тару, которая появилась на свет в сентябре 2017 года.



Новак Джокович 14-й год подряд выходит в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с пробившимся в основную сетку соревнований через квалификацию итальянцем Сальваторе Карузо.

