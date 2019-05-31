Циципас: я не тусовщик

Шестая ракетка планеты грек Стефанос Циципас рассказал, как изменилась его жизнь с приходом популярности и больших призовых.



«Люди стали чаще узнавать меня на улице? Да, однозначно. Что поменялось? У меня появилась личная раздевалка. В остальном даже не знаю, что ещё. Личный водитель? Не знаю, нужно ли это. Я не учился водить, но хотел бы.



Приглашения на вечеринку? Если честно, я не тусовщик. Если бы я устраивал вечеринку, то организовал бы её на своих условиях. Например, я бы выбрал определённых людей и обошёлся бы без всяких дорогих вещей. Чувствую себя комфортно в компании близких.



Я думаю, что моё благосостояние дало немного больше свободы в жизни для меня, моей семьи и друзей, что приятно видеть», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.

