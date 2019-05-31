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Александрова: о Большовой ничего не знаю, на месте сориентируемся

Александрова: о Большовой ничего не знаю, на месте сориентируемся
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала первый в карьере выход в третий круг турнира «Большого шлема». В матче второго раунда Открытого чемпионата Франции она обыграла представительницу Австралии Саманту Стосур со счётом 3:6, 6:1, 6:4. За выход в четвёртый круг Александрова поспорит с испанкой Алёной Большовой-Задойновой.

«Смотрела ли финал „Ролан Гаррос“ 2010 года Стосур-Скьявоне? Если честно, я не видела тот финал. Наверное, надо посмотреть. Она топ-теннисистка, играть с ней было непросто. И покрытие особо не моё, но я рада, что так всё сложилось. Новый корт симпатичный, меня всё устраивало.

Третий круг он всегда долгожданный вне зависимости от турнира. Просто рада, что так всё получилось. Если честно, о Большовой ничего не знаю. На месте сориентируемся", — сказала Александрова.

Видео доступно на «Чемпионате».

Александрова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»
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