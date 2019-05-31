Удары Ястремской и С. Уильямс претендуют на звание лучшего по итогам мая

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар мая 2019 года». На эту награду претендуют американка Серена Уильямс, румынка Симона Халеп, украинка Даяна Ястремская и представительница Чехии Маркета Вондроушова.
Оценить удары можно в аккаунте WTA в YouTube.
Проголосовать за один из ударов можно на официальном сайте WTA-тура.
По итогам января лучшим был признан удар представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй (Окленд), в феврале первое место занял момент с участием румынки Симоны Халеп (Дубай), в феврале — удар бельгийки Кирстен Флипкенс в Индиан-Уэллсе, в апреле — удар Игы Свёнтек из Польши (Лугано).
На звание лучшего игрока прошедшего месяца претендуют голландка Кики Бертенс, румынка Симона Халеп, британка Йоханна Конта и чешка Каролина Плишкова.
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