Осака: в первом сете Азаренко меня просто убила

Первая ракетка мира японка Наоми Осака прокомментировала победу над Викторией Азаренко из Беларуси во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

«В этом матче в равной степени были важны физическая и психологическая подготовка. Может, психология даже оказалась важнее. В первом сете я совершила небольшой камбэк, но в целом она меня просто убила. Я постаралась не терять позитивный настрой. Я понимала, что даже если играю плохо, то всегда могу найти свой шанс.

Может, прозвучит самоуверенно, но считаю, что всё зависит от меня. Матч с Азаренко был настоящим испытанием. Знаю, что она уже доходила здесь до полуфинала и обладает гораздо большим опытом. Она выигрывала турниры «Большого шлема» и была первой ракеткой мира до меня. Я всё ещё новичок в этом.

Я всегда хотела сыграть с Азаренко, когда она была на пике. В прошлый раз, когда мы встречались в Риме, упорной борьбы не получилось. Перед прошедшим матчем я нервничала. Я понимала, что она проводит отличный сезон, поэтому часто ошибаться мне нельзя.

Мне потребовалось приложить немало усилий для побед. Думаю, я вообще провела свой лучший матч на грунте в этом году. В каждом моменте я давила на педаль до предела. Сейчас я не думаю о рейтинге, а просто стараюсь выиграть этот турнир", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

За выход в четвёртый круг Осака поспорит с чешкой Катержиной Синяковой.