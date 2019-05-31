Азаренко: я не смогла додавить Осаку

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос» с японкой Наоми Осакой со счётом 6:4, 5:7, 3:6.

«Я направляла мячи в нужные точки и играла агрессивно. Я делала то, что было нужно: вынуждала соперницу много двигаться и заставляла отходить назад. Я не смогла использовать некоторые шансы, но возможности были у нас обеих. Я не смогла додавить соперницу. Нужно извлечь урок из этого.

Конечно, сейчас она играет с уверенностью в своих силах. Наоми неоднократно была в ситуациях, когда всё решают мелочи. Мне нужно больше опыта таких ситуаций. Но я уверена, что многое пойму для себя после этого матча и смогу использовать это на следующих турнирах", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

В третьем круге соперницей Осаки будет чешка Катержина Синякова.