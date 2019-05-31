Азаренко: я не смогла додавить Осаку

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос» с японкой Наоми Осакой со счётом 6:4, 5:7, 3:6.
«Я направляла мячи в нужные точки и играла агрессивно. Я делала то, что было нужно: вынуждала соперницу много двигаться и заставляла отходить назад. Я не смогла использовать некоторые шансы, но возможности были у нас обеих. Я не смогла додавить соперницу. Нужно извлечь урок из этого.
Конечно, сейчас она играет с уверенностью в своих силах. Наоми неоднократно была в ситуациях, когда всё решают мелочи. Мне нужно больше опыта таких ситуаций. Но я уверена, что многое пойму для себя после этого матча и смогу использовать это на следующих турнирах", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.
В третьем круге соперницей Осаки будет чешка Катержина Синякова.
- 31 мая 2019
-
11:01
-
10:31
-
10:01
-
09:47
-
09:31
-
09:23
-
09:06
-
00:41
-
00:15
- 30 мая 2019
-
23:52
-
23:32
-
23:12
-
22:42
-
22:20
-
22:08
-
21:40
-
21:29
-
21:11
-
20:45
-
20:24
-
19:47
-
19:29
-
19:05
-
18:51
-
18:26
-
18:07
-
17:48
-
17:33
-
16:56
-
16:39
-
16:32
-
16:15
-
15:01
-
14:44
-
14:22