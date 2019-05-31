Осака: когда Азаренко начала отыгрываться, я вспомнила о трагическом матче с Кис

Японка Наоми Осака рассказала о трудностях, которые испытала в концовке матча с представительницей Беларуси Викторией Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос». Первая ракетка мира одержала победу со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

«Я вела 5:1 и 30:0. Я чувствовала, что соперница при таком счёте уже сдалась. Что атмосфера вокруг неё изменилась. Казалось, она приняла тот факт, что я ещё выполню пару эйсов и матч закончится. Тогда я стала слишком много думать на корте. Я решила: „Сейчас выполню подачи навылет, и мы быстро покинем корт“.

Сначала я выполнила неточный удар, а в следующем розыгрыше решила сделать укороченный, но не попала как следует. Счёт стал 30:30.

Я начала паниковать, потому что Азаренко могла подумать: «О, эта девушка не может завершить матч в свою пользу, я вернусь в игру». Я проиграла тот гейм.

Знаете, о чём я подумала? Я подумала об игре с Кис на US Open, о том трагическом матче (на US Open 2016 года Осака вела 5:1 в третьем сете, но в итоге проиграла на тай-брейке. — Прим. «Чемпионата»). Я думала об этом: «Неужели я опять сделаю это? Правда?».

Я изо всех сил старалась взять гейм на её подаче, но проиграла его. Затем у неё был брейк-пойнт, но подача выручила меня. Я благодарна за это. Затем я всё же победила", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

В третьем круге Наоми сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.