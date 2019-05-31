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Д. Макинрой: Федерер невероятен, но ему будет трудно пройти весь путь на «РГ»

Д. Макинрой: Федерер невероятен, но ему будет трудно пройти весь путь на «РГ»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил шансы швейцарца Роджера Федерера успешно выступить на Открытом чемпионате Франции — 2019.

Сегодня, 31 мая, в третьем круге «Ролан Гаррос» 37-летний теннисист встретится с норвежцем Каспером Руудом.

«Ему 37 лет, а Федерер играет невероятно. Он не выступал на „Ролан Гаррос“ четыре года, но у него есть шансы пройти путь до финала. Впечатляет уровень его работы за последние два сезона. Роджер по-прежнему борется за победу, однако ему будет очень сложно преодолеть всю дистанцию», — цитирует Макинроя Tennis World USA.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

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