Д. Макинрой: Федерер невероятен, но ему будет трудно пройти весь путь на «РГ»

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил шансы швейцарца Роджера Федерера успешно выступить на Открытом чемпионате Франции — 2019.

Сегодня, 31 мая, в третьем круге «Ролан Гаррос» 37-летний теннисист встретится с норвежцем Каспером Руудом.

«Ему 37 лет, а Федерер играет невероятно. Он не выступал на „Ролан Гаррос“ четыре года, но у него есть шансы пройти путь до финала. Впечатляет уровень его работы за последние два сезона. Роджер по-прежнему борется за победу, однако ему будет очень сложно преодолеть всю дистанцию», — цитирует Макинроя Tennis World USA.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.