Вторая ракетка мира Каролина Плишкова проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв представительнице Хорватии Петре Мартич (31) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.
Вторая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Мартич поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Кайя Канепи (Эстония).
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
«Ролан Гаррос». Женщины. Третий круг
Маркета Вондроушова (Чехия) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 28) — 6:4, 6:4.
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