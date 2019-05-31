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Вторая ракетка мира Каролина Плишкова проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв представительнице Хорватии Петре Мартич (31) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Вторая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Мартич поспорит с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Кайя Канепи (Эстония).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

«Ролан Гаррос». Женщины. Третий круг
Маркета Вондроушова (Чехия) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 28) — 6:4, 6:4.

31 мая 2019 года, пятница. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
31
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 0
Каролина Плишкова
2
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
31 мая 2019 года, пятница. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Маркета Вондроушова
38
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
2 : 0
Карла Суарес-Наварро
29
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
Вероника Кудерметова обновляет рекорды. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос»
Надаль, Федерер, Циципас, Нисикори, Вавринка, Плишкова, Стивенс и Свитолина, а также россиянка Кудерметова сыграют в пятницу на РГ.
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