Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака останется первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»

Осака останется первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Японская теннисистка Наоми Осака сохранит лидерство в рейтинге WTA по итогам Открытого чемпионата Франции.

Обойти её могли чешки Каролина Плишкова, Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и немка Анжелика Кербер. Однако Квитова снялась до начала турнира, а Бертенс — по ходу матча второго круга со словачкой Викторией Кужмовой. Кербер в первом круге проиграла россиянке Анастасии Потаповой.

Плишковой для выхода на первую строчку рейтинга нужно было как минимум дойти до финала в Париже, однако в третьем круге Каролина уступила хорватке Петре Мартич.

Наоми возглавила рейтинг после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019 года. В третьем круге «Ролан Гаррос» она сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.

Осака может потерять звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира Каролина Плишкова проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент