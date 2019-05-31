Осака останется первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»
Японская теннисистка Наоми Осака сохранит лидерство в рейтинге WTA по итогам Открытого чемпионата Франции.
Обойти её могли чешки Каролина Плишкова, Петра Квитова, голландка Кики Бертенс и немка Анжелика Кербер. Однако Квитова снялась до начала турнира, а Бертенс — по ходу матча второго круга со словачкой Викторией Кужмовой. Кербер в первом круге проиграла россиянке Анастасии Потаповой.
Плишковой для выхода на первую строчку рейтинга нужно было как минимум дойти до финала в Париже, однако в третьем круге Каролина уступила хорватке Петре Мартич.
Наоми возглавила рейтинг после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019 года. В третьем круге «Ролан Гаррос» она сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.
Осака может потерять звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира Каролина Плишкова проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
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