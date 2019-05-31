Блинкова: я справилась, я счастлива

Российская теннисистка Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию, прокомментировала победу во втором круге над француженкой Каролин Гарсией со счётом 1:6, 6:4, 6:4.

«В начале матча было тяжело. Я не чувствовала атмосферу. Корт был очень большой, вся публика была за неё весь матч, потому что она француженка. Но за меня тоже болели. Я справилась, я счастлива.

Когда мне нужна поддержка, я смотрю на маму, но когда я сама в себе, то стараюсь оградиться от всего и играть сама.

Думаю, с каждым матчем надо улучшать свою игру, потому что соперники всё сильнее и сильнее. Надо стараться допускать меньше своих невынужденных ошибок, играть более стабильно", — сказала Блинкова после игры.

Видео доступно на «Чемпионате».