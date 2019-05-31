Кудерметова не смогла выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 6:4, 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.



Вероника 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков.



За выход в четвертьфинал Канепи поспорит с хорваткой Петрой Мартич (31).



«Ролан Гаррос». Женщины. Третий круг

Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Элисе Мертенс (Бельгия, 20) — 6:7 (3:7), 6:4, 11:9.



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Вероника Кудерметова обновляет рекорды. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Надаль, Федерер, Циципас, Нисикори, Вавринка, Плишкова, Стивенс и Свитолина, а также россиянка Кудерметова сыграют в пятницу на РГ.