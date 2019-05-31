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Кудерметова не смогла выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Кудерметова не смогла выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 6:4, 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Вероника 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Канепи поспорит с хорваткой Петрой Мартич (31).

«Ролан Гаррос». Женщины. Третий круг
Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Элисе Мертенс (Бельгия, 20) — 6:7 (3:7), 6:4, 11:9.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

31 мая 2019 года, пятница. 14:55 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Вероника Кудерметова
68
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 : 2
Кайя Канепи
88
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
1 2 3
           
6 3 0
4 6 6
           
31 мая 2019 года, пятница. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
20
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
1 : 2
Анастасия Севастова
12
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
7 7 4 9
6 3 6 11
           
Вероника Кудерметова обновляет рекорды. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос»
Надаль, Федерер, Циципас, Нисикори, Вавринка, Плишкова, Стивенс и Свитолина, а также россиянка Кудерметова сыграют в пятницу на РГ.
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