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Надаль одолел Гоффена и сразится с Лондеро в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Надаль одолел Гоффена и сразится с Лондеро в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований второй сеяный Надаль в четырёх сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена (27) со счётом 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. Надаль 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Гоффен подал 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и взял одну подачу Надаля.

Следующим соперником Надаля станет аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро, обыгравший француза Корентена Муте (WC) — 2:6, 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.

В четвёртый круг «Ролан Гаррос» вышел также японец Кей Нисикори (7), одолевший серба Ласло Джере (31) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 8:6. Сыграет на второй неделе и аргентинец Леонардо Майер, нанесший поражение французу Николя Маю (WC) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6. Соперником Нисикори станет француз Бенуа Пэр, а Майер сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (3).

31 мая 2019 года, пятница. 17:25 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Давид Гоффен
29
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
1 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
1 3 6 3  
6 6 4 6  
               
31 мая 2019 года, пятница. 17:10 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Хуан-Игнасио Лондеро
78
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
3 : 2
Корентен Муте
110
Франция
Корентен Муте
К. Муте
1 2 3 4 5
               
2 6 6 5 6
6 3 4 7 4
               
31 мая 2019 года, пятница. 13:50 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
3 : 2
Ласло Джере
32
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 2 3 4 5
               
6 6 6 6 4 8
4 7 8 3 6 6
               
31 мая 2019 года, пятница. 16:45 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Николя Маю
252
Франция
Николя Маю
Н. Маю
1 : 3
Леонардо Майер
68
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
1 2 3 4 5
               
6 6 3 4 6  
3 7 7 6 7  
               
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