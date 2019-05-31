Надаль одолел Гоффена и сразится с Лондеро в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований второй сеяный Надаль в четырёх сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена (27) со счётом 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. Надаль 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Гоффен подал 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и взял одну подачу Надаля.

Следующим соперником Надаля станет аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро, обыгравший француза Корентена Муте (WC) — 2:6, 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.

В четвёртый круг «Ролан Гаррос» вышел также японец Кей Нисикори (7), одолевший серба Ласло Джере (31) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 8:6. Сыграет на второй неделе и аргентинец Леонардо Майер, нанесший поражение французу Николя Маю (WC) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6. Соперником Нисикори станет француз Бенуа Пэр, а Майер сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (3).