Надаль одолел Гоффена и сразится с Лондеро в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга соревнований второй сеяный Надаль в четырёх сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена (27) со счётом 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. Надаль 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Гоффен подал 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и взял одну подачу Надаля.
Следующим соперником Надаля станет аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро, обыгравший француза Корентена Муте (WC) — 2:6, 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.
В четвёртый круг «Ролан Гаррос» вышел также японец Кей Нисикори (7), одолевший серба Ласло Джере (31) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 8:6. Сыграет на второй неделе и аргентинец Леонардо Майер, нанесший поражение французу Николя Маю (WC) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6. Соперником Нисикори станет француз Бенуа Пэр, а Майер сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (3).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|3
|6
|3
|
|6
|6
|4
|6
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|6
|6
|5
|6
|
|6
|3
|4
|7
|4
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6 6
|6
|4
|8
|
|4
|7 8
|3
|6
|6
- 31 мая 2019
-
20:45
-
18:13
-
17:24
-
16:50
-
16:48
-
16:05
-
15:19
-
14:58
-
14:36
-
13:41
-
13:35
-
13:17
-
11:46
-
11:01
-
10:31
-
10:01
-
09:47
-
09:31
-
09:23
-
09:06
-
00:41
-
00:15
- 30 мая 2019
-
23:52
-
23:32
-
23:12
-
22:42
-
22:20
-
22:08
-
21:40
-
21:29
-
21:11
-
20:45
-
20:24
-
19:47
-
19:29