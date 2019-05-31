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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2018 Стивенс вышла в 1/8 финала, обыграв Херцог

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2018 Стивенс вышла в 1/8 финала, обыграв Херцог
Теннис / Roland Garros 2019 0

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2018, американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга седьмая сеяная Стивенс нанесла поражение словенке Полоне Херцог со счётом 6:3, 5:7, 6:4.Стивенс дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. Херцог подала 6 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала все 5 возможностей взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал Стивенс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (19).

В другом матче третьего круга хорватка Донна Векич (23) нанесла поражение швейцарке Белинде Бенчич (15) со счётом 6:4, 6:1. Следующей соперницей Векич станет британка Йоханна Конта (26), нанёсшая поражение словачке Виктории Кужмовой — 6:2, 6:1.

31 мая 2019 года, пятница. 18:20 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
7
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 1
Полона Херцог
71
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
1 2 3
           
6 5 6
3 7 4
           
31 мая 2019 года, пятница. 18:45 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Белинда Бенчич
15
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
0 : 2
Донна Векич
24
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
31 мая 2019 года, пятница. 20:35 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Йоханна Конта
26
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
2 : 0
Виктория Кужмова
46
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
1 2 3
           
6 6  
2 1  
           
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