Финалистка «Ролан Гаррос» — 2018 Стивенс вышла в 1/8 финала, обыграв Херцог

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2018, американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга седьмая сеяная Стивенс нанесла поражение словенке Полоне Херцог со счётом 6:3, 5:7, 6:4.Стивенс дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. Херцог подала 6 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала все 5 возможностей взять подачу соперницы.
За выход в четвертьфинал Стивенс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (19).
В другом матче третьего круга хорватка Донна Векич (23) нанесла поражение швейцарке Белинде Бенчич (15) со счётом 6:4, 6:1. Следующей соперницей Векич станет британка Йоханна Конта (26), нанёсшая поражение словачке Виктории Кужмовой — 6:2, 6:1.
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