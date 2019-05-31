Пуи: зрители главных кортов «Ролан Гаррос» предпочитают шампанское теннису

Владельцы билетов на главные корты «Ролан Гаррос» больше заинтересованы в том, чтобы выпить шампанского и хорошо пообедать, чем в теннисе, негодовал француз Люка Пуи после поражения во втором круге турнира от словака Мартина Клижана — 6:7 (4:7), 6:2, 3:6, 6:3, 7:9.
По традиции на Открытом чемпионате Франции корт Филиппа Шатрие оборудован ложами гостеприимства, где можно выпить шампанского и отобедать. Пуи не сумел завершить матч в четверг до наступления темноты и вынужден был продолжить встречу в пятницу в обеденное время при практически пустых трибунах.
«Это проблема с размещением лож гостеприимства. Зрителям лучше выпить бокал шампанского, чем посмотреть теннис. Шампанское — главная причина, по которой они приходят. Организаторы должны заполнять трибуны людьми, которые хотят смотреть теннис.
После остановки матча накануне я был разочарован и зол, потому что после поражения в первом сете доминировал. Я был впереди. Я играл в мой лучший теннис…» — приводит слова Пуи Reuters.
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