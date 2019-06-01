Неожиданное поражение 2-й ракетки мира в 3-м круге «Ролан Гаррос» — видеообзор

Представляем видеообзор матчей третьего круга «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.
Вторая ракетка турнира, чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв представительнице Хорватии Петре Мартич (31) со счётом 3:6, 3:6. За выход в четвертьфинал Мартич поспорит с эстонкой Кайей Канепи.
Бельгийка Элисе Мертенс (20) потерпела поражение от Анастасии Севастовой (12) из Латвии – 7:6 (7:3), 4:6, 9:11. Следующая соперница Севастовой – чешка Маркета Вондроушова.
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга 19-я сеяная Мугуруса в двух сетах обыграла девятую ракетку турнира, украинку Элину Свитолину, со счётом 6:3, 6:3. За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Мугуруса сыграет с седьмой сеяной американкой Слоан Стивенс, которая нанесла поражение словенке Полоне Херцог со счётом 6:3, 5:7, 6:4.
В другом матче третьего круга хорватка Донна Векич (23) обыграла швейцарку Белинду Бенчич (15) со счётом 6:4, 6:1. Следующей соперницей Векич станет британка Йоханна Конта (26), нанёсшая поражение словачке Виктории Кужмовой — 6:2, 6:1.
- 1 июня 2019
-
00:22
- 31 мая 2019
-
22:48
-
21:42
-
20:45
-
18:13
-
17:24
-
16:50
-
16:48
-
16:05
-
15:19
-
14:58
-
14:36
-
13:41
-
13:35
-
13:17
-
11:46
-
11:01
-
10:31
-
10:01
-
09:47
-
09:31
-
09:23
-
09:06
-
00:41
-
00:15
- 30 мая 2019
-
23:52
-
23:32
-
23:12
-
22:42
-
22:20
-
22:08
-
21:40
-
21:29
-
21:11
-
20:45