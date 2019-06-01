Неожиданное поражение 2-й ракетки мира в 3-м круге «Ролан Гаррос» — видеообзор

Представляем видеообзор матчей третьего круга «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Вторая ракетка турнира, чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла пробиться в четвёртый круг, проиграв представительнице Хорватии Петре Мартич (31) со счётом 3:6, 3:6. За выход в четвертьфинал Мартич поспорит с эстонкой Кайей Канепи.

Бельгийка Элисе Мертенс (20) потерпела поражение от Анастасии Севастовой (12) из Латвии – 7:6 (7:3), 4:6, 9:11. Следующая соперница Севастовой – чешка Маркета Вондроушова.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга 19-я сеяная Мугуруса в двух сетах обыграла девятую ракетку турнира, украинку Элину Свитолину, со счётом 6:3, 6:3. За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Мугуруса сыграет с седьмой сеяной американкой Слоан Стивенс, которая нанесла поражение словенке Полоне Херцог со счётом 6:3, 5:7, 6:4.

В другом матче третьего круга хорватка Донна Векич (23) обыграла швейцарку Белинду Бенчич (15) со счётом 6:4, 6:1. Следующей соперницей Векич станет британка Йоханна Конта (26), нанёсшая поражение словачке Виктории Кужмовой — 6:2, 6:1.