Уверенные победы Федерера и Надаля — в обзоре матчей 3-го круга «Ролан Гаррос»

Представляем видеообзор матчей третьего круга «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер (3) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, обыграв норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (10:8). За выход в четвертьфинал Федерер сыграет с аргентинцем Леонардо Майером, нанесшим поражение французу Николя Маю (WC) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) в матче третьего круга соревнований обыграл бельгийца Давида Гоффена (27) со счётом 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Следующим соперником Надаля станет аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро, одолевший француза Корентена Муте (WC) — 2:6, 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.
В четвёртый круг «Ролан Гаррос» вышел также японец Кей Нисикори (7), взявший верх над сербом Ласло Джере (31) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 8:6. За выход в четвертьфинал Нисикори сыграет с французом Бенуа Пэром.
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